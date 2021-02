Il gong del mercato... della Roma: Reynolds il rinforzo per la fascia, Dzeko resta

Bryan Reynolds è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma, è lui l'ultimo colpo di mercato della sessione invernale per i giallorossi. "Il Club rende noto di aver sottoscritto un accordo con la Major League Soccer per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 0,1 milioni di euro, con l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per 6,75 milioni di euro. L’accordo prevede il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo importo teorico di 5,65 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte di AS Roma e del calciatore, oltre che, in caso di futuro trasferimento del calciatore, il pagamento di un importo pari al 15% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto pagato per l’acquisto".

DZEKO RIMANE - "Le linee guida sono quelle di non poter spendere in questo mercato, l'audacia espressa dai procuratori è andata oltre alla logica dei club. Non si sono mai sviluppate trattative concrete". Così Beppe Marotta ha parlato dell'affare Edin Dzeko, che ora dovrà risolvere le proprie divergenze con Fonseca, non avendo più la possibilità di lasciare la Roma grazie al mercato.