Il Marrakech Express sbuffa via dall’Italia: l’Inter sta per salutare Hakimi, direzione Parigi

vedi letture

Achraf Hakimi saluta l’Italia e la Serie A dopo una sola stagione in nerazzurro. La trattativa con il Paris Saint-Germain è alle battute conclusive, a dirlo è esplicitamente l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta: “Mancano alcuni dettagli ma nel giro di un giorno potremo arrivare alla fine di questo trasferimento doloroso per noi”. Doloroso sì, ma pure essenziale: “Ci permette di respirare un pochino, ora vogliamo trattenere tutti gli altri”. A partire da Lautaro, ma questo è un capitolo da trattare, in tutti i sensi. Nel frattempo, appunto, Hakimi: nelle prossime ore sarà a Parigi per sostenere le visite mediche di rito, poi firma, contratto, foto, ufficialità e tanti saluti. Aspettando il successore, tra Bellerin, Lazzari, Dumfries e i petali di una margherita da sfogliare con cura: "Sono giocatori interessanti, però vogliamo dire con tranquillità che non possiamo fare investimenti pesanti, dobbiamo cercare di cogliere le occasioni che si presenteranno".