Il Milan ha esonerato Paulo Fonseca: con Conceicao c'era l'accordo già prima della Roma

Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. Dopo il pareggio contro la Roma per 1-1, gara valida per il 18° turno di Serie A decisa dalle reti di Reijnders e Dybala nel primo tempo, la società rossonera ha comunicato infatti l'esonero al tecnico portoghese. Ad annunciarlo, ancora prima della nota ufficiale del club (prevista ormai in mattinata), è stato lo stesso Fonseca in un'intervista a Sky Sport: "Sì. Sono uscito dal Milan. È la vita, è così. Ho la coscienza calma, ho fatto tutto quello che potevo fare", le sue parole all’uscita dal garage di San Siro.

Accordo fino a giugno con opzione per Sergio Conceicao

Esonerato Fonseca, il Milan ripartirà da un altro allenatore portoghese: Sergio Conceicao, col quale ha già trovato un accordo fino al 30 giugno con ulteriore opzione. I primi contatti con l'ex Porto erano già arrivati a inizio settimana, a conferma di come la partita coi giallorossi fosse decisiva solamente fino a un certo punto per decidere il futuro dell'ormai ex tecnico del Diavolo.

Il tabellino di Milan-Roma 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Terracciano (1' st Bennacer), Fofana; Chukwueze (17' st Abraham), Reijnders, Jimenez; Morata (41' st Camarda). Allenatore: Fonseca

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels (1' st Celik), N'Dicka; Saelemaekers (33' st El Shaarawy), Koné (1' st Pellegrini), Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk (41' st Shomurodov). Allenatore: Ranieri

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 16' Reijnders (M), 23' Dybala (R)

Ammoniti: Koné (R), Hummels (R), Hernandez (M), Morata (M), Paredes (R), Celik (R), Reijnders (M), Gabbia (M)