Il retroscena del day after di casa Juventus: urla e alta tensione dopo il Benevento

Una giornata di retroscena, indiscrezioni, voci forti e smentite. Si è sparso anche il rumor di un summit alla Continassa voluto da Andrea Agnelli con Andrea Pirlo in bilico: la Juventus, reduce dal tonfo casalingo per 1-0 contro il Benevento, si è affrettata a smentire. Però il clima non è certo dei più sereni: al termine della clamorosa debacle di ieri, la tensione sarebbe esplosa nella pancia dello Stadium. Urla e insulti nello spogliatoio bianconero, dopo che nel post-partita Pirlo ha dato alla squadra le principali responsabilità per una disfatta epocale. La Juventus, dopo il vertice di ieri, come ha sottolineato anche Paratici, non ha nessuna intenzione di interrompere l'esperienza in panchina di Andrea Pirlo, anche perché Agnelli fa fortemente il tifo per il suo ex calciatore. Solo nel caso in cui le cose dovessero precipitare, allora potrebbe arrivare un clamoroso esonero. In quel caso però, la soluzione interna sarebbe già presente nel club e risponderebbe a Igor Tudor, allenatore di maggiore esperienza all'interno dello staff.