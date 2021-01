Inter, BC Partners avvia la due diligence e Marotta ammette: "Suning valuta le opportunità"

vedi letture

“La proprietà sta valutando le opportunità”. Dopo secche smentite, per la prima volta da casa Inter arriva un qualche spiraglio a novità societarie. Lo apre l’ad Beppe Marotta, che prima della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina risponde così a precisa domanda sulle voci relative al futuro del club. Una vicenda commentata anche da uno come Walter Sabatini, che il mondo Suning lo conosce benissimo: “Il Governo cinese detta la linea e bisogna adeguarsi”. E negli ultimi tempi, da Pechino, il messaggio è sembrato abbastanza chiaro: ridimensionare l’impatto economico del calcio, sulla Cina e sulle aziende cinesi. Tra cui anche Suning degli Zhang. Cosa succederà all’Inter? Nelle ultime settimane si sono susseguite le indiscrezioni sul private equity BC Partners, che ha parto la due diligente, passaggio chiave per iniziare una trattativa vera e propria perché dalle prime valutazioni si passi poi a step successivi. La volontà del fondo è concreta, e da Suning sembrano arrivare le prime aperture alla possibilità di investimenti esterni. Anche nelle parole di Marotta. In modalità, ovviamente, da determinare, perché le ultime da Il Sole 24 Ore raccontano che potrebbe prendere corpo una partnership in cui BC Partners avrebbe il 51 per cento delle azioni del club nerazzurro e Suning il restante 49.