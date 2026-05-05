Juve Stabia, ombre sulla cessione: ipotesi bancarotta nel mirino degli inquirenti

Non si tratta più di semplici indiscrezioni: sulla cessione della Juve Stabia si allunga l’attenzione della Procura di Napoli. Secondo quanto riportato da Metropolisweb.it, è stato aperto un fascicolo d’inchiesta sul passaggio del 100% delle quote societarie dal fondo americano Solmate all’imprenditore Francesco Agnello. Quest’ultimo ha rilevato il club, oggi impegnato nei playoff di Serie B, per la cifra simbolica di un euro. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un disegno finalizzato al dissesto della società.

Cessione rapidissima: otto giorni tra mandato e rogito

Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio le fasi che hanno portato al trasferimento. Dopo aver conferito procura speciale agli avvocati dello studio BonelliErede, Solmate ha completato la cessione in appena otto giorni: i legali hanno formalizzato il passaggio dell’intero pacchetto azionario alla Stabia Capital di Agnello davanti a un notaio. La velocità dell’operazione rappresenta uno degli aspetti ritenuti più sospetti. Il tutto è avvenuto in concomitanza con cambiamenti ai vertici societari, tra cui le dimissioni di Fabio Scacciavillani e il ritorno dell’ex presidente esecutivo Filippo Polcino.

Amministrazione giudiziaria e ruolo dell’Antimafia

A rendere ancora più delicata la vicenda è il contesto in cui si è consumata la cessione. La Juve Stabia era infatti sottoposta ad amministrazione giudiziaria dall’ottobre scorso, a seguito delle indagini della Direzione Investigativa Antimafia su possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione del club. I professionisti incaricati dal Tribunale di Napoli avevano richiesto di essere informati su eventuali cambi societari, senza però ricevere comunicazioni. Il silenzio di Agnello sulle reali intenzioni alimenta ulteriormente i dubbi su un’operazione che potrebbe mettere a rischio il futuro della società, nonostante il percorso di risanamento intrapreso sotto la supervisione delle autorità.