L’agente assicura: “Lukaku ancora in una big”. Ai saluti con il Napoli, la Roma punta Manna

"Io credo che tornerà al 100% un giorno”. Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, parla così del futuro del suo assistito e di un eventuale ritorno all’Anderlecht. Quello a lunga distanza, perché nell’immediato le idee sono diverse: “Se però mi chiedete in un futuro vicino, non penso - ha detto all’edizione belga di Dazn -. Per me Romelu è un attaccante fantastico anche se questa stagione è stata dura per lui. Ha una grande energia, sono convinto che disputerà un grande mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. E ovviamente quando parliamo di massimo livello, parliamo dei migliori club del mondo nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio".

È però altrettanto improbabile, o quasi, rivedere il centravanti belga in campo con la maglia del Napoli. Il suo ritorno a Castel Volturno è stato un atto dovuto, la rappacificazione con Antonio Conte non è per nulla scontata: il tecnico salentino, che nel frattempo ha trovato in Hojlund un riferimento offensivo altrettanto valido, si è sentito tradito dalla scelta di rimanere in Belgio. E ulteriori frizioni potrebbero arrivare da qui a fine stagione, dato che Big Rom vorrebbe giocare per mettersi in mostra in ottica Mondiale, ma non è detto che accada.

Non è l’unico protagonista del Napoli in attesa di capire cosa succederà. Lo stesso Conte, pur legato da un altro anno di contratto al club di De Laurentiis, non è sicuro della permanenza. Aumentano le indiscrezioni - per ora non si può parlare di altro - legate a un possibile ritorno di Maurizio Sarri. E poi c’è Giovanni Manna: il direttore sportivo registra il forte pressing della Roma, alla ricerca di un successore di Ricky Massara.