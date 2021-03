L'Hellas Verona cade col Sassuolo e perde l'ottavo posto. Juric evita il discorso Napoli

Non bastano i soliti esterni super all'Hellas Verona per evitare una sconfitta per certi versi immeritata sul campo del Sassuolo. Al Mapei Stadium finisce 3-2 per i neroverdi, ma la formazione scaligera dimostra di essere sul pezzo, reagendo due volte allo svantaggio e cadendo solo per un errore individuale nel finale. A fine partita Ivan Juric, per il quale le voci di futuro in una big si fanno sempre più insistenti, commenta proprio i rumors e rivendica i meriti della sua squadra.