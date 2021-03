Le pagelle dell'Hellas Verona - Lazovic e Dimarco a segno, Lasagna non trova spazi

vedi letture

Silvestri 6,5 - Nulla può sulla conclusione vincente di Locatelli che si insacca nell’angolino e sulla rasoiata di Djuricic. Ha però una grandissima reazione salvando sotto la traversa sul colpo di testa di Ferrari e sulla punizione di Berardi.

Magnani 6 - Imposta sempre dalle retrovie cercando spesso il lancio profondo verso lo scatto di Lasagna. Non sempre preciso, come tutta la difesa, ma su Caputo è bravo a chiudere bene (Dal 68’ Bessa 6 - Gioca molto largo, da un suo scambio con Lazovic nasce il gol del pareggio di Dimarco).

Gunter 5 - Gioca con molta aggressività sugli attaccanti del Sassuolo ricorrendo talvolta anche alle maniere forti. Corto il suo rinvio che consegna a Djuricic la palla del 2-1 (Dal 61’ Dawidowicz 6 - Entra in campo a svolge il suo compito senza nessuna sbavatura. Salva su Berardi in prossimità della linea).

Ceccherini 5,5 - Ruvido in alcune occasioni ma il duello con Berardi dalla sua parte è molto avvincente. Potrebbe solo fare meglio nell’occasione capitata al numero 25 neroverde sul finire di primo tempo.

Faraoni 6 - Non si fida della girata preferendo stoppare il pallone di testa in seguito ad un invito di Zaccagni. Sfonda molto sulla destra e da una di queste incursioni nasce il pari di Lazovic (Dal 46’ Dimarco 6,5 - Fa vedere buona scorribande sulla sinistra andando al cross e tentando la conclusione dalla distanza. Trova il gol del pareggio con una bella conclusione al volo).

Tameze 5,5 - Per andare su Defrel lascia libero Locatelli di tirare nell’occasione del vantaggio del Sassuolo. Prova ad accompagnare l’azione della sua squadra ma non riesce a dare il cambio di passo (Dal 61’ Sturaro 6 - Ci mette tanto dinamismo e tanta grinta nel recuperare i palloni agli avversari).

Veloso 5,5 - In ritardo sulla conclusione di Locatelli che porta in vantaggio la squadra di De Zerbi. Caputo lo pressa molto per non fargli far gioco costringendolo a ripiegare spesso all’indietro.

Lazovic 6,5 - Gioca molto largo come vuole il suo tecnico. Fa buoni spunti sulla sinistra. Ha il compito di farsi trovare al centro dell’area superando Consigli dopo un bel suggerimento di Faraoni e serve a Dimarco la palla del 2-2.

Barak 6 - Quando spinge Kyriakopoulos sulla sinistra diventa una sorta di terzino aggiunto dimostrando grande spirito di sacrificio. Chiama Consigli alla grande risposta con un bel colpo di testa sotto la traversa.

Zaccagni 5,5 - Si vede meno rispetto al suo compagno di reparto. Prova a sganciarsi e a creare spunti interessanti per la sua squadra ma la difesa del Sassuolo fa ottima guardia (Dall’84’ Salcedo sv)

Lasagna 5 - Cercato spesso in profondità dai suoi compagni di squadra, finisce spesso per sbattere sul muro difensivo del squadra emiliana o nella trappola del fuorigioco.

Juric 6 - Esce dal campo furibondo per alcune scelte arbitrali e per come la sua squadra ha concesso il 3-2 pochi istanti dopo aver ristabilito la parità per la seconda volta. Gara comunque positiva con i cambi che hanno inciso ma gli episodi sono stati penalizzanti.