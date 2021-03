Gol e spettacolo tra Sassuolo e Hellas Verona. Vince De Zerbi, scavalcato Juric: decide Traoré

Gol, emozioni e tanto tanto spettacolo. Tutto come da copione. Sassuolo e Hellas Verona non disattendono le aspettative e danno vita ad una gran bella gara al Mapei Stadium. Tre volte in vantaggio i neroverdi, raggiunti due volte ma alla fine vittoriosi grazie alla rete di Traoré a sette minuti dalla fine. Prima di lui, botta e risposta: Locatelli raggiunto da Lazovic, Djuricic da Dimarco. Può esultare la formazione di casa: riscattata la brutta prova di Udine e sorpasso in classifica proprio al Verona.

Le scelte di De Zerbi.Roberto De Zerbi torna alla difesa a quattro e lascia in panchina Marlon e Rogerio, ai quali vengono preferiti rispettivamente Chiriches e Kyriakopoulos. In mezzo al campo rientra Obiang che vince il ballottaggio con Maxime Lopez e Magnanelli. Davanti Defrel la spunta su Traoré e sarà il trequartista nella batteria completata da Berardi e Djuricic alle spalle di Caputo.

Le scelte di Juric. Dall'altro lato nella conferenza della vigilia Ivan Juric si è detto soddisfatto del lavoro svolto dai tre centrali contro il Milan: e ha così confermato Magnani, Gunter e Ceccherini, con Dawidowicz e Lovato prime alternative in caso di ripensamenti. Sugli esterni Lazovic preferito e Dimarco a sinistra, con Faraoni dall'altro lato. In mediana la spuntano Tameze e Veloso. Inamovibile il trio davanti: Barak, Zaccagni e Lasagna. Confermato in toto dunque l'undici schierato nelle ultime due partite: terza di fila con gli stessi titolari.

Venti minuti di fuoco. Bastano appena quattro minuti di gioco al Sassuolo per passare in vantaggio. Berardi centra da destra verso Defrel, bravo a scaricare su Locatelli. Il destro da fuori dell'ex Milan, a giro, è diretto verso l'angolo e non dà scampo a Silvestri: subito 1-0 al Mapei Stadium. Terzo centro stagionale per Locatelli, al quale mancava il gol da quattro mesi, e Verona subito costretto a rincorrere. La reazione è immediata: Barak prima e Faraoni poi vanno vicini al pari, il Sassuolo attende nella propria metà campo per poi ripartire e si rende pericoloso da palla inattiva con Ferrari.

Filosofie a confronto. Il resto del primo tempo è un raffronto continuo delle due differenti identità di gioco di Sassuolo ed Hellas Verona. Berardi e compagni provano sempre a costruire dal basso, cercando poi immediatamente la palla in verticale su Caputo per aprire gli avversari. Gli uomini di Juric giocano uomo su uomo, con pressione alta e tanto lavoro sulle fasce. Ma è una fase di tatticismi, più che di spettacolo. Eccezion fatta per un destro a incrociare di Berardi che sibila a lato, regna l'equilibrio. E i neroverdi chiudono così la prima frazione in vantaggio.

Ancora in apertura. Aveva segnato in apertura di primo tempo e l'ha ripetuto in apertura di ripresa, il Sassuolo, che dopo sei minuti di secondo tempo torna avanti grazie alla rete di Djuricic, dopo una buona azione di Kyriakopoulos sulla sinistra e una ribattuta così così della difesa scaligera. Gli uomini di De Zerbi non si fermano qui e giocano meglio, collezionando un altro paio di palle-gol, col solito Berardi. De Zerbi si copre, passa alla difesa a tre, ma non basta. Almeno così sembra all'80'.

La fine come l'inizio. I primi venti minuti erano stati di fuoco, gli ultimi dieci non sono da meno. Come nel primo tempo, il Verona trova il pareggio sfruttando i due esterni: stavolta è Lazovic - passato a destra - a inventare e Dimarco a finalizzare con un tiro al volo. Ma il pareggio dura appena due minuti, perché dall'altro lato il Sassuolo torna a creare, riempie l'area di rigore rivale e trova il 3-2 con Traoré, bravo a risolvere una mischia e a insaccare. Il finale è caratterizzato dagli attacchi dell'Hellas e la resistenza del Sassuolo, evidentemente riuscita: a Juric resta tempo solo per beccare un'espulsione per proteste, ma al Mapei Stadium il risultato non cambia più.

