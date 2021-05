L'Inter si ritrova e festeggia lo Scudetto il 5 maggio. Sabato a San Siro può farlo con i tifosi

Tre giorni di riposo, poi la grande festa. Maglie celebrative e un brindisi alla presenza del presidente Steven Zhang: così l'Inter ha festeggiato alla Pinetina il diciannovesimo scudetto. Curiosamente, il 5 maggio, in una data che nella storia non ha sempre arriso ai nerazzurri. Lo fa ora che al timone c’è Antonio Conte: a Le Iene si definisce il “primo tifoso”. Sul suo essere interista s’espone il vicepresidente Javier Zanetti, uno che il salentino l’ha sfidato spesso e volentieri in campo. Oggi esulta insieme, in un festeggiamento molto particolare perché ritardato e anche perché ora si aspetta di capire come si organizzerà un’altra festa: quella con i tifosi a San Siro, prima della gara con la Sampdoria. Chissà se sulle note del nuovo inno proposto da Povia.