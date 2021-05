Inter, Conte: "Felice del ritorno di Mou in Italia. Futuro? Vedremo, ora ci godiamo lo Scudetto"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni de Le Iene su Italia1 dopo la vittoria dello Scudetto soffermandosi anche sul ritorno in Italia di José Mourinho: “Si tratta di una bellissima notizia, gli auguro il meglio a parte quando giocherà contro l'Inter. Abbraccio? Sicuramente, c'è rispetto. Ma quando c'è competizione vale il detto latino mors tua vita mea. - continua Conte – La vittoria del campionato è una bella soddisfazione sia per i giocatori sia per i dirigenti. E anche per me perché quando divento l'allenatore di una squadra divento anche il suo primo tifoso. Quindi lo sono stato anche di Arezzo, Bari, Siena eccetera. Agnelli? Non mi ha chiamato, ha fatto i complimenti a Zhang e questo basta e avanza. Futuro? Ci godiamo lo Scudetto e poi vedremo che scelte fare. Sceglieremo quello che sarà meglio per l'Inter”.

“Brozovic con gli occhi rossi? È congiuntivite. - ha continuato Conte rispondendo alle domande passando poi a parlare del rapporto con Eriksen - Pazienza sa parte sua, pazienza da parte mia”. Infine immancabile la domanda sul 5 maggio quando da giocatore della Juventus vinse il titolo superando all'ultima giornata proprio l'Inter in una giornata indimenticabile per i tifosi di entrambe le squadre: “Stiamo godendo ancora”