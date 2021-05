Zanetti e la juventinità di Conte: "Ha accettato questa sfida come un uomo interista al 100%"

Ospite de La Nacion, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti parla anche dell'apporto di Antonio Conte alla causa nerazzurra dopo aver raggiunto il 19esimo scudetto della storia dell'Inter: "Penso che al tifoso della Juve non piaccia che abbia portato l'Inter a vincere un titolo. Il tifoso nerazzurro, all'inizio, sicuramente lo aveva un po' studiato, ma credo si sia subito reso conto, dal modo di lavorare di Antonio, che l'uomo si sarebbe impegnato completamente. Al di là del fatto che Antonio ha giocato tanto per la Juventus, da quando è arrivato all'Inter, non è passato giorno senza pensare al 100% su come migliorare la squadra. Qui (a Milano, ndr) si dice che "ha sostenuto la causa", ha abbracciato la sfida, ha accettato questa sfida come un uomo interista al 100%".

