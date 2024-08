La grana Koopmeiners, ma pure la gioia per Retegui: Atalanta protagonista di giornata

vedi letture

"Il giocatore ha deciso di andare alla Juventus, ha già un accordo, si sente stressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi". Più chiaro di così non poteva essere, Gian Piero Gasperini, nella sua intervista a L'Eco di Bergamo parlando del futuro di Teun Koopmeiners. L'olandese insomma ha rotto l'equilibrio, annunciando la propria voglia di vestire il bianconero. La Juventus ora è pronta all'affondo, con una proposta da 50 milioni di euro più bonus come base della trattativa con l'Atalanta.

Intanto è arrivato Retegui

Dopo l'infortunio di Scamacca, l'Atalanta ha dato vita ad una trattativa lampo con il Genoa per Mateo Retegui: il centravanti azzurro è arrivato ieri a Milano per le visite mediche, poi via a Zingonia per la firma sul contratto e la relativa ufficialità per un'operazione da oltre 20 milioni di euro per la Dea.

Il comunicato di Retegui

"Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Retegui, 25enne attaccante della Nazionale italiana.

Nato a San Fernando, in Argentina, il 29 aprile 1999, ma con cittadinanza italiana per discendenza, è cresciuto calcisticamente dapprima nel River Plate e poi nel Boca Juniors con cui debutta in prima squadra nel novembre del 2018.

La sua carriera prosegue in Argentina con i prestiti prima all’Estudiantes, poi al Talleres e infine al Club Atletico Tigre, con cui dal 2022 al 2023 realizza 35 gol in 70 partite, conquistando nella prima stagione il titolo di capocannoniere del campionato con 19 gol (in 27 partite).

Dal rossoblù del Tigre a quello del Genoa, passaggio che avviene nell’estate del 2023 quando il Club ligure lo acquista a titolo definitivo. Alla sua prima esperienza nel campionato italiano, si mette subito in luce trovando la via del gol già al suo esordio ufficiale nel primo turno di Coppa Italia (doppietta al Modena) e poi ripetendosi alla seconda di campionato, quando decide con un colpo di testa il match dell’Olimpico contro la Lazio. Chiude la sua prima stagione in Italia con 9 gol (e 3 assist) in 31 partite fra campionato e Coppa Italia", si legge sul sito dell'Atalanta.