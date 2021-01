La telenovela Milik verso la conclusione: prima il rinnovo col Napoli, poi la firma con l'OM

vedi letture

La Juventus ci aveva pensato, la Fiorentina ci aveva provato. Ma alla fine il futuro di Arkadiusz Milik sarà in Francia, all’Olympique Marsiglia. Salvo colpi di scena, infatti, è in via di definizione la trattativa che dovrebbe portare l’attaccante polacco del Napoli alla corte di Villas Boas. Le parti sono oramai d’accordo, anche se i pezzi del puzzle non sono ancora nelle rispettive caselle. Il giocatore ed il suo entourage stanno aspettando infatti i documenti da parte del Napoli per firmare un rinnovo biennale del contratto in scadenza a giugno. Una tecnicalità, visto che così facendo l’OM potrà chiudere l’operazione in prestito con l’obbligo di riscatto alla prima presenza. Una forma particolare per chiudere una trattativa lunghissima, che porterà nelle casse del Napoli soldi contanti nel giro di poco tempo e al Marsiglia di iscrivere il giocatore sul bilancio successivo. Nello specifico, il Napoli incasserà dalla vendita di Milik 9 milioni di parte fissa, più 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante.