Niente Milan per Giroud: rinnovo col Chelsea e colpo sfumato per i rossoneri

Niente Milan per Olivier Giroud. L'attaccante francese ha infatti rinnovato il suo contratto con il Chelsea, che ha fatto valere l'opzione presente durante lo scorso mese di aprile, come comunicato dallo stesso club inglese sul proprio sito ufficiale. Uno spiraglio, da Londra, c'era, visto che i Blues hanno promesso al centravanti che in caso di offerta proveniente dall'estero sarebbero disposti a lasciarlo partire, ma i rossoneri non metteranno niente sul piatto, visto che avrebbero tesserato Giroud solo se fosse arrivato a parametro zero.

Proprio nel giorno in cui è stato ufficializzato il suo rinnovo col Chelsea, RMC Sport ha riportato poi delle dichiarazioni dell'attaccante francese Olivier Giroud su Ibrahimovic, l'interesse del Milan e gli apprezzamenti nei suoi confronti dello stesso campione svedese: "Mi piace il carattere di Zlatan. Mi piacciono il suo modo di esprimersi e questa schiettezza che ha, anche se a volte è un po' violento. Va bene, la prendo come una motivazione in più. Oggi è fuori discussione parlare del mio futuro, il Milan è un'opzione tra le tante. Complimenti di Zlatan? È sempre bello sentire Ibrahimovic dire cose del genere", ha dichiarato il centravanti dei Blues e dei Bleus.