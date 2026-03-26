Non solo l'Irlanda del Nord, vigilia anche per l'Italia U21. E Baldini spiega il 'mistero Kayode'

Non soltanto l'Italia di Gattuso, perché le scorse ore hanno rappresentato la vigilia della partita (contro la Macedonia del Nord, qualificazioni agli Europei di categoria) anche per gli Azzurrini, per la selezione Under 21 allenata dal commissario tecnico Silvio Baldini. Il quale ha parlato in conferenza stampa, cogliendo tra le altre cose anche l'occasione per fornire una spiegazione in merito alla convocazione 'tardiva' di Michael Kayode, tema sul quale le ricostruzioni si sono sprecate e che potrebbe aver trovato finalmente una chiave interpretativa.

Perché Kayode è stato convocato solamente qualche ora fa dall'Italia Under 21? Ecco la risposta data da Baldini in conferenza stampa: "Era stato convocato a settembre, non aveva però avuto l'idoneità, perché in Italia ci sono parametri molto più severi che in Inghilterra. Da noi non poteva giocare, altrimenti ci sarebbe sempre stato. E ora è arrivato più tardi perché lunedì scorso è andato a Roma per sottoporsi ad alcune visite, ieri ha ottenuto l'idoneità. Non capisco perché non avremmo dovuto convocarlo, essendo stato anche campione d'Europa Under 19 in passato".

Con il ct, si è presentato in sala stampa anche Davide Bartesaghi. E il difensore del Milan ha anche regalato un parallelo tra il selezionatore dell'U21 e il suo allenatore al club, Max Allegri: "Ci siamo allenati bene in questi giorni, mi sento di avere più sicurezza ed esperienza rispetto al primo raduno di settembre, siamo una squadra forte, con fiducia. Baldini, così come Allegri al Milan, mi chiede sempre di essere positivo, anche quando le cose non vanno bene, di dare il massimo soprattutto nei momenti difficili, perché è in quei frangenti che esce fuori la persona che sei".