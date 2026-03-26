Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Non solo l'Irlanda del Nord, vigilia anche per l'Italia U21. E Baldini spiega il 'mistero Kayode'

Non solo l'Irlanda del Nord, vigilia anche per l'Italia U21. E Baldini spiega il 'mistero Kayode'TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
Dimitri Conti

Non soltanto l'Italia di Gattuso, perché le scorse ore hanno rappresentato la vigilia della partita (contro la Macedonia del Nord, qualificazioni agli Europei di categoria) anche per gli Azzurrini, per la selezione Under 21 allenata dal commissario tecnico Silvio Baldini. Il quale ha parlato in conferenza stampa, cogliendo tra le altre cose anche l'occasione per fornire una spiegazione in merito alla convocazione 'tardiva' di Michael Kayode, tema sul quale le ricostruzioni si sono sprecate e che potrebbe aver trovato finalmente una chiave interpretativa.

Perché Kayode è stato convocato solamente qualche ora fa dall'Italia Under 21? Ecco la risposta data da Baldini in conferenza stampa: "Era stato convocato a settembre, non aveva però avuto l'idoneità, perché in Italia ci sono parametri molto più severi che in Inghilterra. Da noi non poteva giocare, altrimenti ci sarebbe sempre stato. E ora è arrivato più tardi perché lunedì scorso è andato a Roma per sottoporsi ad alcune visite, ieri ha ottenuto l'idoneità. Non capisco perché non avremmo dovuto convocarlo, essendo stato anche campione d'Europa Under 19 in passato".

Con il ct, si è presentato in sala stampa anche Davide Bartesaghi. E il difensore del Milan ha anche regalato un parallelo tra il selezionatore dell'U21 e il suo allenatore al club, Max Allegri: "Ci siamo allenati bene in questi giorni, mi sento di avere più sicurezza ed esperienza rispetto al primo raduno di settembre, siamo una squadra forte, con fiducia. Baldini, così come Allegri al Milan, mi chiede sempre di essere positivo, anche quando le cose non vanno bene, di dare il massimo soprattutto nei momenti difficili, perché è in quei frangenti che esce fuori la persona che sei".

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 marzo Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 marzo
Gattuso, stasera la partita più importante: "Se non hai il formicolio in queste gare..."... Gattuso, stasera la partita più importante: "Se non hai il formicolio in queste gare..."
L'Irlanda del Nord ha un piano preciso per sfidare l'Italia: "0-0 a oltranza. Poi..."... L'Irlanda del Nord ha un piano preciso per sfidare l'Italia: "0-0 a oltranza. Poi..."
Altre notizie I fatti del giorno
Gattuso, stasera la partita più importante: "Se non hai il formicolio in queste gare..."... Gattuso, stasera la partita più importante: "Se non hai il formicolio in queste gare..."
L'Irlanda del Nord ha un piano preciso per sfidare l'Italia: "0-0 a oltranza. Poi..."... L'Irlanda del Nord ha un piano preciso per sfidare l'Italia: "0-0 a oltranza. Poi..."
Non solo Italia: tutte le partite di playoff per assegnare gli ultimi 6 posti ai... Non solo Italia: tutte le partite di playoff per assegnare gli ultimi 6 posti ai Mondiali
Non solo l'Irlanda del Nord, vigilia anche per l'Italia U21. E Baldini spiega il... Non solo l'Irlanda del Nord, vigilia anche per l'Italia U21. E Baldini spiega il 'mistero Kayode'
La Coppa d'Africa più lunga di sempre: il Senegal al TAS per ribaltare la sentenza... La Coppa d'Africa più lunga di sempre: il Senegal al TAS per ribaltare la sentenza CAF
A Cesena è addio con Fusco, mentre la Ternana cerca in B il nuovo Ds. Samp, punto... A Cesena è addio con Fusco, mentre la Ternana cerca in B il nuovo Ds. Samp, punto panchina
Allarme Bastoni, anche Tonali e Politano in dubbio. Calafiori c'è: "Noi sereni e... Allarme Bastoni, anche Tonali e Politano in dubbio. Calafiori c'è: "Noi sereni e concentrati"
La meglio gioventù: parola a Pisilli e Palestra, il nuovo motore di Gattuso La meglio gioventù: parola a Pisilli e Palestra, il nuovo motore di Gattuso
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il portiere del City, il centrale dell'Arsenal, i big dell'Inter, il capitano della Juve, il miglior attacco possibile e una rosa all'altezza per i giorni più importanti della storia recente del calcio italiano
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso, stasera la partita più importante: "Se non hai il formicolio in queste gare..."
Immagine top news n.1 L'Irlanda del Nord ha un piano preciso per sfidare l'Italia: "0-0 a oltranza. Poi..."
Immagine top news n.2 Italia, le ultime di formazione: ottimismo per Bastoni. In attacco Kean con Retegui
Immagine top news n.3 Mistero sulla convocazione di Kayode, il ct dell'U21 Baldini: "Vi spiego cos'è successo"
Immagine top news n.4 Gattuso: "Da sette mesi la gente mi chiede di portare l'Italia ai Mondiali. Penso positivo"
Immagine top news n.5 Italia, Retegui: "Pressione? Non so se è la parola giusta, ho tanta voglia. C'è solo la vittoria"
Immagine top news n.6 Italia, Gattuso: "Quella di domani sarà la partita più importante della mia carriera"
Immagine top news n.7 Vlahovic-Juventus, il rinnovo dovrebbe arrivare. Anche per mancanza di alternative
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW
Immagine news podcast n.2 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.3 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Fattori: "Italia, non si può avere paura di Galles e Irlanda del Nord"
Immagine news Altre Notizie n.2 Apolloni: "Italia, ok ansia ma va incanalata. Giusto puntare sul gruppo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Impallomeni: "Inter, più di Konè serve uno come Perrone. E sulla Roma dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 marzo
Immagine news Serie A n.2 Il ct dell'Irlanda del Nord: "Non c'è un singolo dell'Italia che ci fa paura, però li rispettiamo"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, il padre di Miller: "Quando è arrivato faceva parte del Club dei grassi"
Immagine news Serie A n.4 Italia, Gattuso: "Mi piacerebbe vedere lo spirito di Sinner in tutta la Nazionale"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Gabbia: "Ho percepito dolori mai provati prima. Siamo fortunati ad avere Allegri"
Immagine news Serie A n.6 Cabrini avverte: "Attenta Italia, non esistono più squadre materasso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana e infortuni. Bisoli avvisa: "Da qui a fine stagione recuperiamo forse solo Tripaldelli"
Immagine news Serie B n.2 Nuovo progetto del Palermo per il tessuto cittadino: riqualificazione di campi sportivi
Immagine news Serie B n.3 Spezia, primo allenamento di D'Angelo alla sua avventura bis: si partirà con la Carrarese
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, parzialmente in gruppo Abildgaard. Il punto sull'infermeria blucerchiata
Immagine news Serie B n.5 Tramontato Diana, la Samp pensa a Dan Thomassen per affiancare Lombardo: il punto
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Abiuso: "Prima la salvezza, poi ci divertiremo. Con Calabro che fa la differenza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'ex Abiuso: "Della Pergolettese ho ricordo incredibile. Bolis un ottimo dirigente"
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, Guccione fermato dalla febbre: ma non pare a rischio per il big match con l'Ascoli
Immagine news Serie C n.3 Lucioni: "Felice che Vigorito riporti il Benevento in B. Un orgoglio esserne stato capitano"
Immagine news Serie C n.4 La Serie C trema ancora: possibili nuove penalizzazioni per Siracusa e Trapani
Immagine news Serie C n.5 La sfortuna non molla l'Union Brescia: si ferma anche Spagnoli per una lesione alla coscia
Immagine news Serie C n.6 Il TAR dell'Umbria stoppa lo stadio-clinica a Terni, Bandecchi: "Decisione perugiocentrica"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: tridenti stellari per entrambe
Immagine news Calcio femminile n.2 Il 'Clasico' e Manchester United-Bayern Monaco. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 All'Arsenal il derby di Champions League: 3-1 al Chelsea. A segno tutto il tridente
Immagine news Calcio femminile n.4 Beerensteyn lancia il Wolfsburg: 1-0 al Lione nell'andata dei quarti di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.5 Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!