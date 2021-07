Oyazarbal sfida l'Italia: "Possiamo batterla". E sulle critiche alla Roja: "Mai dubitato di noi"

A due giorni dalla semifinale di Euro 2020, l'attaccante spagnolo Mikel Oyarzabal ha presentato in conferenza stampa il big match che attende la Roja contro l'Italia. Queste le sue principali dichiarazioni: "Il cammino dal centrocampo al dischetto mi è parso più lungo del normale prima del rigore contro la Svizzera. Sono fortunato a vivere quello che sto vivendo. L'Italia ha dimostrato il suo livello, ma noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Avremo più probabilità di vincere se pensiamo solo a noi, non temiamo gli azzurri".

Il talento della Real Sociedad ha commentato poi anche le tante critiche ricevute dalla squadra di Luis Enrique in patria e non solo: "Ditemi voi se sono giuste o sbagliate. Noi, di par nostro, abbiamo sempre saputo di essere un gruppo solido e forte. E l'abbiamo dimostrato. I commenti erano esterni, ognuno è libero di dire ciò che vuole. Noi non abbiamo mai dubitato di noi stessi".