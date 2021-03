Risultati, classifica aggiornata e marcatori: l'Inter può andare in fuga. Lotta serrata in fondo

vedi letture

Si sono concluse sei partite valide per la 25esima giornata di Serie A. Pari del Milan, che resta a -3 dall'Inter ma a questo punto con una partita in più. L'Atalanta che ha avuto vita facile contro il Crotone ha raggiunto la Juventus al terzo posto. Pareggio del Napoli, vittorie esterne per Roma e Hellas Verona. In zona salvezza, importante successo del Cagliari contro il Bologna. Di seguito tutti i risultati.

Lazio-Torino non disputata

Juventus-Spezia 3-0

Sassuolo-Napoli 3-3

Cagliari-Bologna 1-0

Benevento-Hellas Verona 0-3

Atalanta-Crotone 5-1

Fiorentina-Roma 1-2

Genoa-Sampdoria 1-1

Milan-Udinese 1-1

Domani sera ore 20.45 - Parma-Inter.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:



Inter 56*

Milan 53

Juventus 49*

Atalanta 49*

Roma 47

Napoli 44*

Lazio 43*

Verona 38

Sassuolo 36*

Sampdoria 31

Udinese 29

Bologna 28

Genoa 27

Fiorentina 25

Benevento 25

Spezia 25

Cagliari 21

Torino 20**

Parma 15*

Crotone 12

* una partita in meno

** due partite in meno

I marcatori

Di seguito la classifica marcatori della Serie A dopo le gare di questa sera valide per la 25esima giornata di Serie A. In vetta c'è sempre Cristiano Ronaldo con 20 reti, due in più di Romelu Lukaku che domani sera scenderà in campo contro il Parma. Al terzo posto Luis Muriel, che col gol contro il Crotone stacca Immobile e Ibrahimovic e sale al terzo posto. Salgono a quota undici Caputo e Insigne, entrambi a segno nel 3-3 del Mapei Stadium.

Classifica marcatori (giocatori in doppia cifra)

20 gol - Cristiano Ronaldo (Juventus)

18 gol - Romelu Lukaku (Inter)

15 gol - Luis Muriel (Atalanta)

14 gol - Ciro Immobile (Lazio), Zlatan Ibrahimovic (Milan)

13 gol - Lautaro Martinez (Inter)

12 gol - Joao Pedro (Cagliari)

11 gol - Andrea Belotti (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Francesco Caputo (Sassuolo)

10 gol - Jordan Veretout (Roma)