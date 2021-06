Rodrigo De Paul saluta l'Udinese: l'Atletico Madrid beffa le italiane con quasi 40 milioni di euro

Già da settimane, l'Atletico Madrid era sembrata la squadra in vantaggio rispetto alle altre per Rodrigo De Paul. In vantaggio, soprattutto, sulle italiane, con Milan e Inter che ci avevano fatto più di qualche pensierino. L'argentino però volerà in Spagna, anzi tornerà in Spagna, dove troverà il connazionale Diego Simeone, suo primo sponsor nell'arrivo oramai prossimo all'Atletico Madrid. Sono 35 i milioni di euro che incasserà l'Udinese, cifra che potrà salire fino a 38 grazie ai bonus.

Per il giocatore, impegnato oggi in Copa America con l'Argentina, è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione con bonus. La firma, visto l'impegno con la Seleccion, avverrà nei prossimi giorni a Buenos Aires.