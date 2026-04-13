Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

Sarà Fiorentina-Lazio a chiudere il 32° turno di Serie A. In attesa delle convocazioni ufficiali, dalla giornata di domenica sono arrivate indicazioni contrastanti: a Firenze Kean non ha lavorato con il gruppo, mentre da Roma Zaccagni è partito regolarmente con i compagni. Due segnali diversi che incidono sulle scelte dei rispettivi allenatori in vista di una sfida importante anche per la classifica.

Archiviata l’amarezza europea, la Fiorentina torna a concentrarsi sulla lotta salvezza, con l’obiettivo di conquistare i punti necessari per la matematica permanenza in categoria. La gara casalinga contro la Lazio rappresenta un’occasione preziosa, ma Vanoli deve fare i conti con una situazione complicata tra infortuni e squalifiche. Oltre ai problemi fisici di Kean, Solomon, Parisi e Fortini, pesano anche le assenze di Fagioli e Gudmundsson. Nel 4-1-4-1 previsto, la difesa dovrebbe ricalcare quella delle ultime uscite, mentre in mediana Mandragora è candidato al ruolo di regista, affiancato da Brescianini e Ndour. In avanti possibili novità sugli esterni, con diverse soluzioni ancora in bilico.

Anche la Lazio arriva a Firenze con qualche difficoltà. Sarri gestisce le energie e gli acciacchi in vista della Coppa Italia, recuperando almeno per la panchina Patric e Zaccagni, ma dovendo rinunciare a Gila, Marusic, Dele-Bashiru e Maldini. Rispetto all’ultima uscita sono attesi diversi cambi, a partire dalla difesa. A centrocampo Cataldi guiderà il gioco con due mezzali di supporto, mentre in attacco resta aperto il ballottaggio per completare il tridente insieme a Dia e Isaksen.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Inter 75 punti (32 partite giocate)

2. Napoli 66 (32)

3. Milan 63 (32)

4. Juventus 60 (32)

5. Como 58 (32)

6. Roma 57 (32)

7. Atalanta 53 (32)

8. Bologna 48 (32)

9. Lazio 44 (31)

10. Udinese 43 (32)

11. Sassuolo 42 (32)

12. Torino 39 (32)

13. Genoa 36 (32)

13. Parma 36 (32)

15. Cagliari 33 (32)

16. Fiorentina 32 (31)

17. Cremonese 27 (32)

18. Lecce 27 (32)

19. Hellas Verona 18 (32)

20. Pisa 18 (32)