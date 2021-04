Serie A oggi in campo per la 32^ giornata: le probabili formazioni delle gare

vedi letture

Dopo l'anticipo di ieri sera fra Hellas Verona e Fiorentina ed in attesa del posticipo di giovedì fra Napoli e Lazio, la Serie A torna in campo quest'oggi con le 8 partite della 32^ giornata, la penultima in infrasettimanale. Queste tutte le probabili formazioni raccolte per voi da TMW:

MILAN-SASSUOLO - Mercoledì 21 aprile ore 18.30, stadio Giuseppe Meazza

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria Kjaer, Tomori, Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

Allenatore: Stefano Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

BOLOGNA-TORINO - Mercoledì 21 aprile ore 20.45, stadio Renato Dall'Ara

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Murru; Belotti, Sanabria.

Allenatore: Davide Nicola.

CROTONE-SAMPDORIA - Mercoledì 21 aprile ore 20.45, stadio Ezio Scida

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Messias, Petriccione, Zanellato, Reca; Ounas, Simy.

Allenatore: Serse Cosmi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Keita Balde, Gabbiadini.

Allenatore: Claudio Ranieri.

GENOA-BENEVENTO - Mercoledì 21 aprile ore 20.45, stadio Luigi Ferraris

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Pandev.

Allenatore: Davide Ballardini.

BENEVENTO (4-2-3-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Ionita, Hetemaj; Improta, Viola, Sau; Gaich.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

JUVENTUS-PARMA - Mercoledì 21 aprile ore 20.45, Allianz Stadium

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bani, Osorio, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

SPEZIA-INTER - Mercoledì 21 aprile ore 20.45, stadio Alberto Picco

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte.

UDINESE-CAGLIARI - Mercoledì 21 aprile ore 20.45, stadio Dacia Arena

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Zeegelaar, Pereyra, Arslan, Makengo, Stryger Larsen; Nestorovski; Llorente.

Allenatore: Luca Gotti.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Leonardo Semplici.

ROMA-ATALANTA - Giovedì 22 aprile ore 18.30, stadio Olimpico

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

NAPOLI-LAZIO - Giovedì 22 aprile ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi (in panchina: Massimiliano Farris).