Serie B, 6ª giornata: Top11, medie voto, classifiche e tutti gli approfondimenti di TMW

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie B è tornata in campo con la sua sesta giornata e negli occhi di tutti è rimasta impressa la prestazione del Modena. Nel match che ha chiuso il turno, i canarini hanno ribaltato l’Hellas Verona per 3-2: decisivo Andra Belotti, a segno in pieno recupero per la seconda rete consecutiva, dopo il vantaggio firmato da Caso e la doppietta di Mosquera. Il turno ha ridisegnato l’alta classifica. Il Palermo ha vinto 4-2 a Empoli e resta primo con 16 punti, il Mantova ha risposto con il 3-1 a Catanzaro e insegue a quota 14, mentre il Modena sale al terzo posto con 13. Bene anche l’Avellino, che ha travolto 4-1 la Sampdoria, il Pisa, 3-0 a Vicenza, e la Carrarese, che ha espugnato Padova per 0-2.

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