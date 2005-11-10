Il punto sulla Serie B: Palermo padrone a Empoli, disastro Samp, apoteosi Modena

La sesta giornata del campionato di Serie B regala spettacolo, valanghe di reti e ribaltoni d'alta quota. In vetta alla classifica allunga il Palermo, corsaro al "Castellani" al termine di un secondo tempo pirotecnico, mentre il Mantova si conferma rivelazione assoluta prendendosi il secondo posto solitario grazie all'ampio successo sul campo del Catanzaro.

I rosanero mantengono la testa della classifica a quota 16 punti superando l'Empoli 4-2 al termine di una ripresa clamorosa. Dopo un primo tempo bloccato, il rigore di Saporiti stappa la gara per i toscani, ma scatena la reazione siciliana: Pohjanpalo, Palumbo e Johnsen ribaltano tutto in diciassette minuti, prima del sigillo finale di Cassandro.

Alle spalle della capolista ruggisce il Mantova (14 punti), che espugna il "Ceravolo" battendo 3-1 un Catanzaro sempre più in crisi. Tomasevic, Ruocco e Bragantini firmano il tris virgiliano, rendendo vano il gol della bandiera di Antonini nel finale.

Il match più incredibile del turno va in scena al "Braglia", dove il Modena supera 3-2 l'Hellas Verona al termine di un'ottovolante di emozioni. Canarini in vantaggio con Caso, ma ribaltati prima dell'intervallo dalla doppietta di uno scatenato Mosquera. Nella ripresa gli uomini di Galloppa dominano, superano l'ostacolo di un gol annullato al VAR e trovano il pari all'86' con il neoentrato Montevago. Nel quinto minuto di recupero ci pensa il 'Gallo' Belotti a firmare in spaccata la rete del definitivo sorpasso che proietta gli emiliani al terzo posto a quota 13.

Brillante affermazione esterna per il Pisa, che travolge il Vicenza 3-0 a domicilio grazie ai sigilli di Pittarello, Calabresi e Rao, raggiungendo quota 10 punti insieme all'Avellino e al Benevento. L'Avellino travolge 4-1 la Sampdoria con quattro reti realizzate nei primi ventotto minuti di gioco (a segno Cheddira, Palumbo, Russo e Besaggio), mentre il Benevento piega 2-0 il Cesena al "Vigorito". Frenano invece Sudtirol e Ascoli, che si dividono la posta in palio nello scontro diretto a reti bianche.

I risultati di giornata delineano una situazione delicatissima in coda alla graduatoria. La Sampdoria è in crisi profonda: i blucerchiati affondano in Campania e restano fermi a quota 4 punti, in piena zona retrocessione al pari della Carrarese. Primi tre punti d'oro, invece, per i toscani, che si impongono 2-0 sul campo del Padova con le firme di Rubino e Rouhi. Beffa Juve Stabia: i campani sfiorano la prima vittoria stagionale sul campo della Virtus Entella con la rete di Di Nardo, ma vengono ripresi al 95' dal gol di Corona. Pari a reti bianche tra Arezzo e Cremonese, un punto per parte che muove la classifica di entrambe a quota 6.

Di seguito, il punto della situazione con classifica:

SERIE B - 6ª GIORNATA

Avellino-Sampdoria 4-1

12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),

Benevento-Cesena 2-0

25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini

Empoli-Palermo 2-4

50’ [rig.] Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ [rig.] Popov (E), 88’ Cassandro

Virtus Entella-Juve Stabia 1-1

47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)

SudTirol-Ascoli 0-0

Vicenza-Pisa 0-3

19' Pittarello (P), 48' Calabresi (L), 45+2' Rao (P)

Arezzo-Cremonese 0-0

Catanzaro-Mantova 1-3

30’ Tomasevic (M), 34’ Ruocco (M), 55’ Bragantini (M), 90’+1’ Antonini (C)

Padova-Carrarese 0-2

14' Rubino, 51' Rouhi

Modena-Hellas Verona 2-2

13' Caso (M), 24' e 28' Mosquera (H), 86' Montevago (M), 90'+5 Belotti (M)

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 16

Mantova 14

Modena 13

Sudtirol 12

Ascoli 11

Avellino 10

Pisa 10

Benevento 10

Hellas Verona 7

Cesena 7

Padova 7

Arezzo 7

Virtus Entella 6

Cremonese 6

Empoli 6

Vicenza 5

Carrarese 4

Sampdoria 4

Catanzaro 3

Juve Stabia 2°

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva