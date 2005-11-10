Serie B, la Top11 della 6ª giornata: Belotti devastante. Seghetti salvezza dell'Empoli

Dopo la sosta per le Nazionali, la Top11 della 6ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW esalta la prestazione del Modena. Nel match che ha chiuso il turno, i canarini hanno ribaltato l’Hellas Verona per 3-2: decisivo Andra Belotti, a segno in pieno recupero per la seconda rete consecutiva, dopo il vantaggio firmato da Caso e la doppietta di Mosquera. Il turno ha ridisegnato l’alta classifica. Il Palermo ha vinto 4-2 a Empoli e resta primo con 16 punti, il Mantova ha risposto con il 3-1 a Catanzaro e insegue a quota 14, mentre il Modena sale al terzo posto con 13. Bene anche l’Avellino, che ha travolto 4-1 la Sampdoria, il Pisa, 3-0 a Vicenza, e la Carrarese, che ha espugnato Padova per 0-2.

Questa la Top11 della 6ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-3-1-2):

Seghetti (Empoli) 7.5 - Se guardate dati e statistiche, vi renderete conto che la partita sarebbe potuta finire molto peggio senza di lui.

Missori (Avellino) 7.0 - Condizione fisica eccellente da parte di un calciatore cresciuto esponenzialmente in questo 2026. Spinta costante sulla fascia, un paio di conclusioni pericolose e innumerevoli duelli individuali vinti.

Oliana (Carrarese) 7.0 - Domina la difesa dando sicurezza all’intero reparto rimandando indietro gli attacchi a dir la verità poco organizzati dei padroni di casa. Convive alla grande con un cartellino giallo sulle spalle dalla prima frazione.

Stivanello (Südtirol) 7.0 - Domina la propria area e riesce a farsi valere creando dei pericoli anche sulle palle inattive. Clamoroso il palo colpito nella ripresa.

Moruzzi (Avellino) 7.0 - Dai fischi all'esordio alla standing ovation al momento della sostituzione, i fatti stanno dando ragione a un allenatore che lo ha difeso da critiche eccessive e premature. L'assist per Cheddira è un cioccolatino solo da scartare.

Tramoni (Pisa) 7.5 - Ispirato, mette lo zampino su due gol: in B fa la differenza come pochi altri.

Parlanti (Carrarese) 7.0 - Una costante spina nel fianco della difesa del Padova per tutta la partita. Si inserisce sistematicamente con i tempi giusti riuscendo a non dare punti di riferimento ai difensori e centrocampisti veneti che non lo prendono mai.

Palumbo (Palermo) 7.0 - Prestazione super, fa capire perché è tra i migliori della categoria con un super gol.

Caso (Modena) 8.0 - Autentico trascinatore dell'attacco canarino: sblocca la sfida con un destro a giro magnifico, inventa giocate di classe pura e pennella i due assist decisivi per le reti della vittoria.

Belotti (Modena) 8.0 - Entra e cambia la storia della sfida: protegge palloni fondamentali, lavora per la squadra e allo scadere insacca in spaccata la rete che vale l'apoteosi gialloblù.

Mosquera (Hellas Verona) 7.5 - Opportunista infallibile nei primi quarantacinque minuti: firma una doppietta da rapace d'area sfruttando ogni incertezza della retroguardia di casa.