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Focus TMW

Serie B, i migliori attaccanti dopo la 6ª giornata: Johnsen sempre più leader rosanero

Focus TMW
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 13:49Serie B
12.10.2026 13:49Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie B è tornata in campo con la sua sesta giornata e negli occhi di tutti è rimasta impressa la prestazione del Modena. Nel match che ha chiuso il turno, i canarini hanno ribaltato l’Hellas Verona per 3-2: decisivo Andra Belotti, a segno in pieno recupero per la seconda rete consecutiva, dopo il vantaggio firmato da Caso e la doppietta di Mosquera. Il turno ha ridisegnato l’alta classifica. Il Palermo ha vinto 4-2 a Empoli e resta primo con 16 punti, il Mantova ha risposto con il 3-1 a Catanzaro e insegue a quota 14, mentre il Modena sale al terzo posto con 13. Bene anche l’Avellino, che ha travolto 4-1 la Sampdoria, il Pisa, 3-0 a Vicenza, e la Carrarese, che ha espugnato Padova per 0-2.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la sesta giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Attaccanti
1. Johnsen (Palermo) 6.83 (6)
2. Shpendi (Cesena) 6.75 (6)
3. Russo (Avellino) 6.67 (6)
4. Ambrosino (Modena) 6.67 (6)
5. Di Nardo (Juve Stabia) 6.60 (5)

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