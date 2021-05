Serie B, a 180 minuti dalla fine è lotta aperta per la seconda piazza. E i play out sono a rischio

Dopo la retrocessione della Virtus Entella in Serie C arriva il secondo verdetto della Serie B. Ovvero la promozione dell'Empoli in Serie A al termine di una giornata che ha visto i toscani vincere sul Cosenza e blindare il primo posto. Dietro i toscani si accende la lotta fra Salernitana, Lecce e Monza, col Venezia che avrebbe bisogno di più di un miracolo, per la seconda piazza che garantisce la Serie A diretta. In coda invece il Pescara rimanda ancora la retrocessione, che però appare inevitabile, mentre sarà lotta apertissima fra Reggiana, Cosenza, Ascoli e Pordenone con la possibilità che i play out non si disputino visto il distacco fra quart'ultima e quint'ultima. Attualmente infatti fra Cosenza e Ascoli ci sono cinque punti di distacco e secondo il regolamento i play out non si disputeranno se la quart'ultima ha più di 4 punti di distacco dalla squadra che la precede in classifica.