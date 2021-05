Serie B, 180' al rush finale: da decide la 2^ promossa in A. Ecco gli ultimi due turni

Terzultima giornata del campionato di B andata in archivio: e dopo l'Entella retrocesso in C, arriva un altro verdetto, quello che vede l'Empoli promosso in A con due giornate di anticipo rispetto alla regular season.

Saranno invece necessari gli ultimi 180' per conoscere la seconda squadra che seguirà i toscani in A senza passare dagli spareggi promozioni, che non presentano ancora la definitiva griglia, anch'essa da stilare. Come da stilare è la classifica della parte bassa: tutto ancora aperto per la formazioni in lotta per la permanenza in categoria.

Ricordando dalla 35^ giornata sino al termine del campionato le partite devono essere giocate in contemporanea, riportiamo di seguito il programma degli ultimi due turni:

18a GIORNATA DI RITORNO - VENERDI' 7 MAGGIO ORE 14:00

Ascoli - Cittadella

Brescia - Pisa

Cosenza – Monza

Cremonese - Pescara

Frosinone – Vicenza

Lecce - Reggina

Reggiana - SPAL

Salernitana - Empoli

Venezia - Pordenone

Entella – ChievoVerona

19a GIORNATA DI RITORNO - LUNEDI' 10 MAGGIO ORE 14:00

ChievoVerona – Ascoli

Cittadella – Venezia

Empoli – Lecce

Vicenza - Reggiana

Monza – Brescia

Pescara - Salernitana

Pisa – Entella

Pordenone – Cosenza

Reggina - Frosinone

SPAL - Cremonese