Serie B, classifica aggiornata: Empoli in A, la Salernitana balza al secondo posto

Terzultima giornata del campionato di Serie B - 36^ - andata in archivio poco fa.

Ai piani alti, l'Empoli ha battuto il Cosenza e ha centrato la matematica promozione in Serie A, mentre la vittoria sul Pordenone, in contemporanea al successo del Monza sul Lecce, ha portato la Salernitana al secondo posto.

Nella parte calda, l'Ascoli non riesce a tirarsi fuori dalla zona playout a seguito del pareggio contro la Reggina, ma per il momento, al netto dell'Entella già retrocessa sabato scorso, non ci sono altri verdetti certi.

Di seguito la classifica aggiornata: