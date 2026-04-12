Serie B, la 34ª giornata: il Frosinone frena, il Monza ne approfitta. Iannarilli portiere goleador

La 34ª giornata di Serie B ha confermato l’equilibrio ai vertici della classifica e regalato risultati importanti sia in zona promozione sia nella lotta salvezza, con diversi scontri diretti già andati in archivio e altri ancora in programma tra domenica e lunedì. Il turno si è aperto con il pareggio tra Frosinone e Palermo (1-1), deciso nel finale da Ranocchia dopo il vantaggio di Calò. Un punto che lascia sostanzialmente invariata la corsa playoff per entrambe.

Successo netto per la Juve Stabia, che supera 2-0 il Cesena grazie alle reti di Varnier e Carissoni, consolidando una posizione importante in zona alta. Colpo esterno della Sampdoria sul campo del Pescara: 2-1 in rimonta con Depaoli decisivo al 93’, dopo il rigore di Di Nardo e il momentaneo pareggio di Conti. Pareggio anche tra Sudtirol e Modena (1-1), così come tra Virtus Entella e Venezia, con gli arancioneroverdi sempre più protagonisti della corsa promozione.

Nel pomeriggio l’Avellino ha strappato un punto prezioso contro il Catanzaro grazie al clamoroso gol del portiere Iannarilli in pieno recupero (1-1), mentre il Monza ha battuto 2-0 il Bari con le firme di Obiang e Pessina, rilanciandosi nelle zone nobili della classifica.

In vetta continua la corsa della Venezia a quota 72 punti, con il duo formato da Frosinone e Monza subito alle spalle a 69. Più staccato il Palermo (65), mentre il Catanzaro resta in zona playoff con 54 punti. Interessante la bagarre centrale con squadre come Modena, Juve Stabia, Cesena e Carrarese tutte racchiuse in pochi punti. In zona salvezza resta delicata la posizione di Spezia, Reggiana e Pescara, con ogni giornata che può risultare decisiva.

SERIE B - 34ª GIORNATA

Già giocate

Frosinone-Palermo 1-1

75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)

Juve Stabia-Cesena 2-0

52' Varnier, 63' Carissoni

Pescara-Sampdoria 1-2

45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)

SudTirol-Modena 1-1

21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)

Virtus Entella-Venezia 1-1

13' Haps (V), 61' Guiu (E)

Sabato 11 aprile

Avellino-Catanzaro 1-1

60’ Iemmello (C), 90’5’ Iannarilli (A)

Monza-Bari 2-0

50' Obiang, 79' Pessina

Domenica 12 aprile

Ore 15:00 - Padova-Empoli

Ore 17:15 - Spezia-Mantova

Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 72

Frosinone 69

Monza 69

Palermo 65

Catanzaro 54*

Modena 51*

Juve Stabia 48

Cesena 44

Carrarese 42*

Südtirol 40

Sampdoria 40

Avellino 40

Mantova 37*

Empoli 36*

Virtus Entella 35

Bari 34

Padova 34*

Pescara 32

Reggiana 30*

Spezia 30*

* una gara in meno

** due gare in meno