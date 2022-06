Skriniar più vicino al PSG, l'Inter ha già in mente i sostituti dello slovacco e di De Vrij

vedi letture

L'Inter è la grande protagonista del mercato, in entrata e anche in uscita. Al netto degli obiettivi in attacco, di cui si parla qui, i nerazzurri guardano anche alla difesa.

Il PSG alza la posta per Skriniar, e De Vrij? Detto che Bastoni sembra ancorato ai cancelli della Pinetina, vista la voglia che ha di (non) andare via, il focus si sposta sugli altri due protagonisti della difesa a tre di Inzaghi. Milan Skriniar ha un contratto in scadenza nel 2023, ma questo non sarà mai un problema e il difensore slovacco lo ha chiarito anche alla dirigenza. Potesse, rimarrebbe volentieri. Date le necessità di fare cassa, è però aperto a un futuro altrove. Anzi, visto il pressing del PSG, ha praticamente trovato l'intesa con il club transalpino per un contratto da 4 o 5 anni a 7 milioni di euro a stagione. Il punto diventa così la richiesta dell'Inter: si partiva da 70 milioni di euro, a oggi è leggermente scesa, attorno ai 60-65 milioni di euro. Da Parigi, ne sono stati offerti 50: l'intesa si avvicina. Con lui, potrebbe salutare anche Stefan De Vrij, a cifre decisamente inferiori, attorno ai 10 milioni per capirsi: se n'è parlato con il Chelsea. L'olandese non sarà inserito nella trattativa per Lukaku, ma ai Blues interessa e può viaggiare in direzione di Londra in un affare scollegato.

I sostituti, già decisi. Tra il dire e il fare, chiaramente, c'è il mare. Però l'Inter ha le idee chiare, anche tatticamente, su chi dovrebbe prendere il posto di Milan e Stefan. Nikola Milenkovic della Fiorentina è considerato in viale della Liberazione il sostituto ideale di Skriniar, anche per il costo tutto sommato contenuto: servono circa 15 milioni di euro. C'è anche la Juventus e l'Inter non ha ancora mosso i fili. Cosa già accaduta invece per Gleison Bremer, brasiliano del Toro che nello scacchiere nerazzurro dovrebbe andare al posto di De Vrij. In questo caso, si viaggia nell'ordine dei 30-35 milioni di euro. Il gradimento del giocatore è abbastanza assodato, l'accordo col Torino da trovare, anche se entrambi non aspetteranno all'infinito.