Spezia, Franchi amaro. Sconfitta per 3-0 ma la prestazione fa ben sperare

vedi letture

Nonostante una prestazione, almeno nei primi 45’, di alto profilo contro la Fiorentina per lo Spezia arriva una sconfitta per 3-0. Le reti di Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric rendono inutile la buona prova in termini di gioco degli uomini di Vincenzo Italiano che si fanno scavalcare i viola in classifica. "Penso che il primo tempo sia stato giocato benissimo da noi - ha spiegato Vincenza Italiano nel post partita ai microfoni di SkySport -: dovevamo sfruttare quelle tre-quattro situazioni. Se lasci vive squadre così forti, che individualmente hanno qualcosa in più di noi, rischi di subire gol: ci è mancata la forza di far male, essere pungenti e concreti. Va a finire che perdi, ora bisogna ripartire: quest'anno abbiamo avuto tanti alti e bassi, per me oggi abbiamo giocato bene anche se il risultato non è all'altezza. Sappiamo chi siamo, andati avanti. Nel primo tempo è mancata la stoccata finale su dei palloni nitidi. Nel secondo invece no, e con loro che dietro sono forti e strutturati, oltre che esperti, va a complicarsi tutto. Non eravamo fenomeni in precedenza, ora non ci dobbiamo abbattere. Sappiamo quale sia il nostro percorso".