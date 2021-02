Fiorentina-Spezia 3-0. Castrovilli svolta la Viola. In gol anche Vlahovic ed Eysseric

Fiorentina-Spezia 3-0

Marcatori: 51’ Vlahovic, 64’ Castrovilli, 83’ Eysseric

Da una parte una squadra con due sconfitte consecutive, seppur diverse tra loro. Dall’altra una formazione reduce da un clamoroso successo contro il Milan in lotta per lo scudetto. Sono queste le due realtà di Fiorentina e Spezia protagoniste dell’anticipo della 23^ giornata di Serie A. Al Franchi molti gli assenti (Ribery tra i viola, Bastoni ed Erlic fra i liguri), ma anche molti giocatori decisivi in campo. Prandelli conferma Kouame in attacco e concede un turno di riposo a Castrovilli a favore di Pulgar. Italiano, invece, conferma l’ex Agudelo come falso nuove, con Ricci in cabina di regia e Saponara sull’out mancino dell’attacco con libertà d’accentrarsi e inventare.

Poco gioco, tanti infortuni - Ad iniziare meglio è lo Spezia. Azione manovrata dei liguri sulla destra con il cross basso di Vignali per il tiro in caduta di Agudelo che finisce di poco a lato del palo alla sinistra di Dragowski. Al 7’ infortunio per Marchizza: scontro testa contro testa con un avversario e il difensore spezzino ha la peggio con la barella che entra in campo. Sostituzione e Ramos che prende il posto del compagno di squadra. Ripreso il gioco sono sempre gli uomini di Italiano a manovrare meglio la sfera, con la Fiorentina chiusa in difesa con l’idea di ripartire ma per la prima mezz’ora senza fortuna. Match che va a folate con lo Spezia che continua a gestire il pallone senza grande fatica. Al 34’ bella la conclusione di Ricci dalla distanza che sfiora ancora il palo alla sinistra della porta viola. Al 42’ a rendere ancor più spezzettato il gioco ci sono i problemi fisici riscontrati da Bonaventura e Ismajli: il primo con un problema alla caviglia e il secondo con un piccolo fastidio muscolare. Il centrocampista viola esce per fare spazio a Castrovilli. Dopo qualche batti e ribatti e sei minuti di recupero le squadre vanno a riposo con il risultato inchiodato sullo 0-0.

Castrovilli accende i viola. Vlahovic ancora in gol - Il primo tempo inizia con la Fiorentina che effettua il suo secondo cambio: fuori uno spento Kouame per Eysseric. Una scelta, quella di Prandelli, per togliere spazio a Ricci vero cervello dello Spezia. Al 48’ arriva, a sorpresa, il vantaggio della Fiorentina. Prima azione manovrata dei viola con Biraghi che pesca sulla destra Castrovilli che mette in mezzo per Vlahovic che in spaccata segna con il VAR che certifica la bontà della posizione del 10 viola e che il pallone al momento del cross fosse ancora in campo. La rete, seppur estemporanea per l’andamento della prestazione dei padroni di casa, sembra aver svegliato i gigliati. Al 59’ terzo cambio per Prandelli: fuori uno spento Amrabat per Borja Valero. Tradotto maggiore gestione del pallone e meno fisicità. Al 62’ triplo cambio per lo Spezia: fuori Agudelo, Saponara e Maggiore per Galabinov, Verde e Sena. Al 63’ raddoppio della Fiorentina. Questa volta ad andare in gol è Gaetano Castrovilli che ribatte in porta un’azione iniziata da Eysseric per Biraghi, palla in area per l’inserimento del francese che viene chiuso. Castrovilli arriva e segna. Nella seconda fase del match i liguri cercando di farsi avanti ma senza creare mai pericoli evidenti. All’83’ poi la Fiorentina chiude il match con il 3-0 di Eysseric. Lo Spezia sbaglia l’uscita dalla difesa con Estevez, Vlahovic recupera palla e serve il francese che insacca a porta vuota. Subito dopo Prandelli effettua gli ultimi cambi del match con Igor e Caceres che prendono il posto di Biraghi e Venuti. Al 95' con cinque minuti di recupero il match si chiude con la Fiorentina che conquista tre punti fondamentali per la corsa salvezza.