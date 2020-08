tmw Serie A 2019/2020 in archivio: i verdetti della stampa su tutte le 20 squadre del campionato

La Juventus campione per non volta consecutiva, Inter, Atalanta e Lazio in Champions League, Roma e Napoli qualificate ai gironi di Europa League, Milan ai preliminari, Lecce, Brescia e SPAL retrocesse in Serie B. Tempo di verdetti in Serie A con la conclusione del campionato 2019/2020, il più lungo e complicato della storia di questo sport. Sulle pagine di TMW abbiamo analizzato nel dettaglio, grazie ai commenti delle principali firme nazionali delle singole piazze, il rendimento delle 20 squadre di Serie A.

