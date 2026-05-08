Toro-Sassuolo tra presente e futuro: l’ombra di Gattuso su D’Aversa, Grosso risponde sulla Fiorentina

Oggi guidano Torino e Sassuolo, domani chissà. Roberto D’Aversa e Fabio Grosso sono pronti a una sfida nel segno della tranquillità: entrambe le formazioni sono già sicure della salvezza e non hanno particolari ambizioni, guardando alla classifica della Serie A. Il futuro delle rispettive panchine, però, è tutto da scrivere.

L’ombra di Gattuso sul tecnico granata. Il tecnico del Toro ha dribblato, ancora una volta, le domande sul suo futuro: "Non voglio essere ripetitivo. Arrivato qui, avevo due obiettivi: salvare la squadra, e lo abbiamo fatto facendo cose importanti, e poi cercare di ridare valore ai giocatori, e su questo c'è tempo per migliorare. In questo arco di tempo mi sono fatto un'idea, poi se il presidente mi chiamerà ne parlerò con lui”. Non è così scontato: aumentano infatti le quotazioni di Gennaro Gattuso, ex commissario tecnico della Nazionale, individuato da Urbano Cairo come il nome giusto per il futuro.

Grosso e la Fiorentina… Discorso diverso per il suo collega alla guida del Sassuolo, che registra da tempo l’interessamento della Fiorentina. Anche il campione del mondo 2006 ha evitato di rispondere in maniera diretta alla domanda inerente: "Io divento monotono ma mi sento di dare quelle risposte. Guardo alla partita, ringrazio per i complimenti che arrivano, ma questo è un ambiente dove bisogna saper mantenere i piedi per terra, le cose cambiano in maniera repentina, penso a quello che dovrà succedere ma non troppo lontano e quando finirà il campionato ci siederemo insieme e capiremo quello che sarà il futuro".