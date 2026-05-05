Tre verdetti ufficiali dopo la 35^ giornata di Serie A. La classifica: Genoa matematicamente salvo

Tre verdetti e tanti fronti ancora aperti. Questo il quadro della Serie A dopo la conclusione della 35^ giornata. In testa e in coda alla classifica (quasi) tutto deciso: da una parte l'Inter già campione d'Italia, dall'altra due retrocessioni già ufficiali (Pisa ed Hellas Verona). Nel mezzo, una corsa Champions sempre più infuocata, con la vittoria della Roma contro la Fiorentina (4-0) che proietta i giallorossi a -1 della Juventus (al momento quarta) e che adesso tiene in asia anche il Milan.

In zona retrocessione, a tre giornate dal termine del campionato, sembra ormai una corsa a due tra Cremonese e Lecce per evitare il letale terzultimo posto. Cagliari e Fiorentina sono virtualmente salve, il Genoa invece lo è matematicamente.