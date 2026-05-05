Tre verdetti ufficiali dopo la 35^ giornata di Serie A. La classifica: Genoa matematicamente salvo
Tre verdetti e tanti fronti ancora aperti. Questo il quadro della Serie A dopo la conclusione della 35^ giornata. In testa e in coda alla classifica (quasi) tutto deciso: da una parte l'Inter già campione d'Italia, dall'altra due retrocessioni già ufficiali (Pisa ed Hellas Verona). Nel mezzo, una corsa Champions sempre più infuocata, con la vittoria della Roma contro la Fiorentina (4-0) che proietta i giallorossi a -1 della Juventus (al momento quarta) e che adesso tiene in asia anche il Milan.
In zona retrocessione, a tre giornate dal termine del campionato, sembra ormai una corsa a due tra Cremonese e Lecce per evitare il letale terzultimo posto. Cagliari e Fiorentina sono virtualmente salve, il Genoa invece lo è matematicamente.
Inter 82 - Campione d'Italia
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20 - Retrocessa in Serie B
Pisa 18 - Retrocessa in Serie B
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.