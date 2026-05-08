Venezia, nuovo cambio al vertice: ecco Leiweke e Bodie. Stroppa: "Futuro roseo"

Nuovo cambio al vertice del Venezia dove saluta il presidente Duncan Niederauer e arriva la prima donna alla guida del club: Francesca Bodie. Al suo fianco ci sarà Tim Leiweke che, assieme ad altri soci, ha raccolto 100 milioni di euro da investire nel futuro della società lagunare come si legge in una nota del club:

"Il Venezia FC ha annunciato oggi di aver concluso un importante investimento di minoranza da parte di un veicolo di investimento guidato da Tim Leiweke e Francesca Bodie, due dei professionisti più riconosciuti a livello internazionale nel settore dello sport, dello spettacolo e dello sviluppo immobiliare. L’investimento rientra in una raccolta fondi da 100 milioni di euro condotta dal Comitato Operativo del Venezia nel corso del 2025-26, volta a rafforzare la stabilità finanziaria del Club e a sostenere le sue ambizioni di competere ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.

Tim Leiweke è stato nominato Co-Presidente del Comitato Operativo del Venezia insieme a Rob Hamwee. Leiweke è riconosciuto come una delle figure più influenti nel mondo dello sport a livello globale, avendo guidato diverse squadre alla conquista di numerosi titoli nella Major League Soccer (MLS), nella National Basketball Association (NBA) e nella National Hockey League (NHL), oltre ad aver avviato lo sviluppo di alcuni degli impianti sportivi e di spettacolo di maggior successo al mondo.

Francesca Bodie è stata nominata Presidente del Venezia. Bodie è una dirigente specializzata in management sportivo e sviluppo immobiliare, con una profonda esperienza nella crescita di brand globali e nella realizzazione di esperienze memorabili per i tifosi. È stata tra i principali artefici di alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali e commerciali nel mondo dello Sport, tra cui lo sviluppo di stadi in alcune delle principali città del mondo. Bodie sostituirà Duncan Niederauer come Presidente, il quale lascerà il suo incarico presso il Club. mantenendo comunque una quota minoritaria nel Gruppo proprietario del Venezia.

Bodie, Hamwee e Leiweke saranno affiancati da Brad Katsuyama (CEO, IEX Group) e Jonathan Wheaton (Principal, Sandia Holdings LLC) nel Comitato Esecutivo del Venezia. Oltre a Leiweke, Bodie, Hamwee, Katsuyama e McKinnon, gli ulteriori investitori del Comitato Operativo nel round di finanziamento da 100 milioni di euro includono: Michael Duggal (CEO, Duggal Visual Studios), Darrell Friesen (Director, Blue Nigel Investments), Cyril Goddeeris (Partner, Goldman Sachs), Phillip Hyun (Co-Founder, Gen-G), Wade Massad (Managing Member, Cleveland Capital), Rod Saddington (Founder and CEO, Merewether Investment), Ron Shurts (Co-founder and CEO, Annexus, e proprietario degli Arizona Rattlers) ed Eugene Wang (CEO, Regent Holdings)".

Una notizia accolta positivamente anche dal tecnico del club Giovanni Stroppa, fresco di conquista della promozione in Serie A, che nel corso della conferenza stampa ha parlato così: "In questo momento penso solo al Palermo, su quello che è il futuro della società mi sembra che per i tifosi del Venezia ci debba essere solo soddisfazione perché credo che i soci della proprietà siano uniti e motivati ad avere un futuro roseo. Tra i vari complimenti che ho ricevuto in questa settimana ce ne sono alcuni speciali che mi hanno fatto enormemente piacere e che mi tengo stretto”.