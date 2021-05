C'è sempre un'ultima volta

L'ultima giornata è sempre un album di ricordi. Per tifosi festanti, per tifosi delusi, per tifosi che brindano o che con quella della staffa preferiscono dimenticare. E' una giornata di memorie anche per i protagonisti. Perché pur tirato a lucido e con le tasche gonfie, l'uomo non può mai celare l'emozione di un addio. La si legge negli occhi, specchio dell'anima, e così sarà anche in questi stadi, teatri posticci, vuoti e scheletrici, ma che trasudano comunque sensazioni forti. L'ultima volta che entri in campo con quella maglia, l'ultimo tocco di palla con quei colori, oppure su quella panchina. Che poi ai posti ti abitui, alle scale, agli spogliatoi. Il calcio trasforma in casa le piccole cose. E non vale solo per Gianluigi Buffon, che s'è messo tante volte i guantoni, che quel tunnel lo conosce a memoria, o che sa dove posare lo sguardo quando cerca qualcuno sugli spalti. Vale pure per Bruno Peres, che giocherà l'ultima a Roma. Magari per un turista rapido e fugace, come Aleksandr Kokorin, che ha avuto tempo per guardarsi Firenze tanto è stato fuori.

Sarà una giornata d'ultime volte. Roberto De Zerbi a Sassuolo, in ordine sparso le certezze non ci sono per Gianluigi Donnarumma col rossonero del Milan, per Josip Ilicic all'Atalanta, ma pure per Senad Lulic ed Edin Dzeko nella Capitale. Uno vale uno, perché ogni uomo ha la sua storia, in quelle mura, in quei prati, con quei colori. Nelle città son nati amori e famiglie, oppure è stata una parentesi poco felice, e quell'ultima volta sarà una doccia rapida, qualche abbraccio, qualche foto, e poi a casa, a far gli scatoloni. Calhanoglu, Young e le altre scadenze. De Paul e Musso. Simy. Ma pure i tanti ragazzi in prestito, che sanno che dopo la campanella li aspetta una stagione a farsi le ossa, sperando che quella di questo week-end non sia l'ultima volta. Che non sia solo un album di ricordi. E' sempre così, ogni anno. Storie di calcio e storie di vita. E poi il circo riparte.