Perché puntare su Pavard quando i soldi di Onana dovevano finire su Lukaku o Scamacca?

L'Inter ieri ha vissuto la prima sconfitta stagionale, perdendo contro un Sassuolo che si è dimostrato pimpante e più che discreto, in ottima forma e guidato da un Berardi straripante. Lo ha fatto dimostrando di non riuscire a creare molte occasioni dopo un ottimo primo tempo, quando il gol di Dumfries aveva tracciato il solco tra le due squadre. L'Inter sembrava avere padronanza del gioco e del campo, portando parecchi problemi alla porta di Consigli. Poi, nella ripresa, il trend si è invertito.

Quello che è sembrato, peraltro, è che l'Inter non abbia grandi alternative in attacco. Detto che Inzaghi ha cambiato un attaccante con un altro attaccante, cioè Thuram con Alexis Sanchez, la realtà è che l'infortunio di Arnautovic ha tolto un bel po' di forza e di varianza a una squadra che, di fatto, non ha un numero nove come Dzeko: meno veloce, magari, ma forte fisicamente e che può sfruttare i cross e le palle alte. Poi probabilmente l'errore di Sommer ha cambiato tutta la storia della partita con il Sassuolo, ma è apparso chiaro che lo stesso Inzaghi non volesse sbilanciarsi troppo, magari convinto di potere comunque recuperarla con l'attacco a due.

Così la domanda appare altrettanto evidente: perché puntare su Pavard tutte le fiches dell'addio di Onana? L'intenzione era quella di puntare su Lukaku, per cui era stato trovato l'accordo con il Chelsea, salvo poi optare diversamente. Poi era il momento di Scamacca, finito all'Atalanta. Infine è arrivato un difensore forte come Pavard - che però non è il titolare, almeno per ora - e, appunto, Arnautovic, che anche a Bologna ha avuto problemi di continuità. Un po' poco per essere solamente in quattro.