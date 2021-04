Un talento al giorno, Adrian Romeo Nita: un altro rumeno pronto a sfondare

vedi letture

L'arrivo in Italia di due rumeni di belle speranze come Dennis Man e Valentin Mihaila ha ridestato l'interesse del calcio italiano verso un calcio, quello rumeno, che ha regalato campioni indimenticabili alla Serie A: Adrian Romeo Niță, ala destra del FCSB (ex Steaua Bucarest) potrebbe essere il prossimo. Parliamo di un attaccante esterno che ama il dribbling e rientrare sul sinistro per fare male con cross tagliati o conclusioni dirette. Un attaccante da 4-3-3 o 4-2-3-1 insomma, di quelli in grado di creare la superiorità numerica e creare azioni pericolose in ogni momento della gara.

Nome: Adrian Romeo Niță

Data di nascita: 8 marzo 2003

Nazionalità: rumeno

Posizione: esterno destro d'attacco

Squadra: FCSB

Assomiglia a: Dennis Man