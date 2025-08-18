Ufficiale Empoli, ecco il primo rinforzo in difesa: dal Napoli arriva Obaretin in prestito

L’Empoli ha rinforzare la propria linea difensiva prelevando a titolo temporaneo dal Napoli il centrale Edward Nosa Obartetin. Lo rende noto la Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato sul proprio sito ufficiale.

Dopo l’esperienza al Bari nella passata stagione, chiusa con 26 presenze complessive, per il classe 2003 ci sarà dunque un’altra avventura in Serie B con la maglia dei toscani. Si attende ora la nota della società per conoscere i dettagli – se ci sarà diritto od obbligo di riscatto o si tratta di prestito secco – del trasferimento.

Obaretin non sarà l’unico giocatore che sarà ufficializzato dagli azzurri nelle prossime ore. Sono infatti in arrivo anche un altro difensore centrale come Matteo Lovato, dalla Salernitana, e l’attaccante Marco Nasti dalla Cremonese.