Un talento al giorno, Andrej Vasiljevic: l'Amburgo scommette sul gigante ungherese

Andrej Vasiljevic, talentuoso attaccante centrale nato il 25 marzo 2010 di nazionalità ungherese con origini serbe, si è trasferito in queste ore all’HSV Amburgo dall’MTK Budapest. L’operazione vedrà il giovane prodigio unirsi al club tedesco a partire dalla stagione 2026/27 con un contratto a lungo termine. Si tratta di un colpo importante per il futuro dell'Amburgo, che per fare suo il giocatore ha battuto la concorrenza di diversi club europei.

L’accordo prevede un trasferimento da 2,5 milioni di euro (base fissa più bonus), con l’inserimento di una clausola sulla futura rivendita a tutela dell’investimento. Alto circa 1,90-1,91 m, forte fisicamente, tecnico e già prolifico a livello U19 (dove ha segnato con facilità), Vasiljevic rappresenta uno dei maggiori talenti emergenti del calcio ungherese e arriva in Germania con grandi aspettative.

Nome: Andrej Vasiljevic

Data di nascita: 25 marzo 2010

Nazionalità: ungherese con origini serbe

Ruolo: attaccante centrale

Squadra: HSV Amburgo

Assomiglia a: Edin Dzeko