In Ungheria c'è un 2010 che sta attirando su di sé le attenzioni. In Italia lo osserva l'Inter

Il calcio ungherese sta tornando ad essere patria di talenti calcistici e l'ultimo della lista potrebbe essere Andrej Vasiljevic, attaccante classe 2010 del MTK Budapest che, nonostante i soli 15 anni di età, ha già attirato su di sé l'interesse di diverse squadre europee. E' figlio d'arte del calciatore Dusan Vasiljevic, che in carriera ha vestito le maglie di Kaposvar, Ujpest, Honved e Videoton, e adesso il padre è anche il suo agente.

Secondo quanto riferito dal portale ungherese Nemzeti Sport, diversi club avrebbero già preso contatto con il padre del ragazzo per cercare di strapparlo alle concorrenti. Il Red Bull Lipsia, molto attivo nel mercato ungherese da dove ha preso il portiere Gulacsi e il difensore Orban, sta seguendo da tempo la sua crescita anche se la prima offerta al MTK Budapest è arrivata dall'Amburgo.

Andrej Vasiljevic piace anche al Benfica, mentre in Italia ad averci messo gli occhi è stata l'Inter, che lo sta facendo seguire dai suoi scout.