Un talento al giorno, Ansgar Knauff: il nuovo Sancho gioca già a Dortmund

Ansgar Knauff è stato l'uomo copertina del Borussia Dortmund nell'andata del quarto di finale contro il Manchester City di martedì: classe 2002, ha giocato per adesso 37 minuti in Bundesliga oltre ai due gettoni in Champions, uno solo da titolare, appunto martedì scorso. Nazionale Under 19 tedesco, per adesso gioca sì ma in Regionalliga West, 22 gare con 7 reti e 6 assist. Un bottino importante per un esterno d'attacco capace di coprire tutta la fascia e adattarsi a fare il fluidificante o persino il terzino. Fortissimo in campo aperto, di gran corsa e bravo nei cambi di direzione. Non ha timore nel puntare l'avversario, non ha paura nel cercare l'uno contro uno. Con lui il Dortmund crede di avere già in casa un nuovo Jadon Sancho.

Nome: Ansgar Knauff

Data di nascita: 10 gennaio 2002

Nazionalità: tedesco

Posizione: laterale a tutto campo

Squadra: Borussia Dortmund

Assomiglia a: Jadon Sancho