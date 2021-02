Un talento al giorno, Brandon Cortes: il nuovo Sanchez è cresciuto al Boca Juniors

Brandon Cortes è considerato in patria il vero erede di Alexis Sanchez, un talento emergente in grado di agire sia vicino che lontano dalla porta, un vero creatore di gioco capace di arretrare per andarsi a prendere il pallone e cercare il corridoio giusto per l'inserimento del compagno. Un gioiellino emigrato prestissimo e che ora fa le fortune del Boca Juniors: personalità e tecnica non sembra davvero mancare a questo classe 2001, che ora dovrà puntare forte su un rafforzamento fisico per raggiungere gli alti livelli.

Nome: Brandon Cortes

Data di nascita: 26 giugno 2001

Nazionalità: cileno

Ruolo: attaccante

Squadra: Boca Juniors

Assomiglia a: Alexis Sanchez