Un talento al giorno, Dane Scarlett: il più giovane esordiente della storia del Tottenham

Dane Scarlett del Tottenham è uno dei 2004 che ha esordito nei campionato professionistici in questa stagione: non solo, detiene il record di giocatore più giovane esordiente della storia del Tottenham in Premier League. Parliamo di un attaccante eclettico, che ama giocare da prima punta, ma che grazie alle sue capacità atletiche ed ad un'ottima velocità, spesso viene anche utilizzato nel ruolo di ala. Possibile che sia questo il suo ruolo in futuro, anche perché non sembra avere il fisico giusto per fare il centravanti di riferimento nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, che sono i moduli su cui si basa il gioco degli Spurs.

Nome: Dane Scarlett

Data di nascita: 24 marzo 2004

Nazionalità: inglese

Ruolo: attaccante esterno/centrale

Squadra: Tottenham

Assomiglia a: Daniel Sturridge