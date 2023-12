Ritorno alla base per Dane Scarlett. L’attaccante non ha lasciato il segno con la maglia dell’Ipswich Town collezionato solo 13 partite senza mai andare a segno. Questo ha convinto la dirigenza ad interrompere il prestito del giocatore che fa ritorno al Tottenham. La punta adesso potrebbe essere ceduta in un’altra squadra nella sessione invernale per cercare di trovare maggiore continuità.

Dane Scarlett will be returning to the Club having been recalled from his loan at Ipswich Town 🤝

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 27, 2023