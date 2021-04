Un talento al giorno, Daniel Bragança: un mediano straordinariamente completo

Definire semplicemente "mediano" il portoghese Daniel Bragança, sarebbe sin troppo ingeneroso: il portoghese, ritrovatosi in Nazionale Under 21 dopo una stagione da neanche 300 minuti con lo Sporting Lisbona, ha dimostrato di valere tutta la fiducia riposta in lui dal ct Rui Jorge: nella sfida decisiva contro la Svizzera ha dimostrato di essere un centrocampista incredibilmente completo, capace di vincere il 90% dei duelli ma anche di costruire l'azione con precisione e personalità. Un Europeo da protagonista, dopo l'ottima fase a gironi, potrebbe far cambiare idea anche a Jorge Jesus, che fino ad ora ha dimostrato di "vederlo" pochino.

Nome: Daniel Bragança

Data di nascita: 27 maggio 1999

Nazionalità: portoghese

Posizione: mediano centrale

Squadra: Sporting Lisbona

Assomiglia a: Xabi Alonso