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Un talento al giorno, Josh King: il centrocampista che fa faville col Fulham

Un talento al giorno, Josh King: il centrocampista che fa faville col FulhamTUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Josh King, nato il 3 gennaio 2007, è un centrocampista centrale inglese che gioca per il Fulham in Premier League. Cresciuto nel settore giovanile del club londinese, ha esordito in prima squadra nella stagione 2024/25, collezionando 8 presenze in Premier League, 2 in coppa e 1 in altra competizione senza reti. Tecnicamente è un centrocampista offensivo di grande qualità, dotato di tecnica raffinata, calma sotto pressione e capacità di dribbling con finte di corpo e cambi di direzione che gli permettono di saltare l’uomo anche contro avversari più forti fisicamente. Usa spesso l’esterno del destro per accarezzare il pallone, un colpo che ama particolarmente.

Nella stagione 2025/26 ha disputato 25 partite in campionato realizzando 1 gol e fornendo assist, per un totale di 29 presenze e 2 gol complessivi con il Fulham fino a marzo 2026, diventando gradualmente un elemento della rosa. In carriera ha accumulato 33 presenze e 1 gol in Premier League, più 4 apparizioni e 1 gol in coppe nazionali e 3 presenze nell'EFL Trophy senza reti, per un totale di 43 presenze e 2 gol tra tutte le competizioni. Ha rappresentato l'Inghilterra solo a livello Under-21 fino a questo momento.

Nome: Josh King

Data di nascita: 3 gennaio 2007

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Fulham

Assomiglia a: Joe Cole

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

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