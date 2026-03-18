Un talento al giorno, Leonard Prescott: possibile esordio a 16 anni, le gambe non tremeranno

La gara non è certo delle più ardue, ma esordire in un ottavo di Champions League a 16 anni potrebbe essere certamente un picco di emozione difficilmente ripetibile: Leonard Prescott, per assenza di alternative, potrebbe difebsre per la prima volta i pali del Bayern Monaco stasera contro l'Atalanta. Il portiere tedesco-statunitense è nato a New York nel 2009, cresciuto a Berlino e formatosi nelle giovanili dell'Union Berlin prima di trasferirsi nel 2023 all'accademia del Bayern Monaco. Alto quasi due metri, si distingue per una presenza imponente tra i pali, riflessi rapidi e ottimi fondamentali nelle uscite basse e alte, uniti a una grande sicurezza nella gestione del pallone con i piedi. Il suo stile moderno da portiere costruttore lo rende eccellente nell'impostazione dal basso, con passaggi precisi e visione per avviare l'azione, qualità che lo pongono tra i prospetti più completi tecnicamente della sua generazione.

La sua ascesa è stata fulminea: dopo aver impressionato nelle giovanili e nella Youth League, si allena stabilmente con la prima squadra del Bayern da oltre un anno, guadagnando la fiducia dello staff per reattività, posizionamento e personalità sotto pressione. Nonostante l'età, dimostra maturità tattica nel leggere le traiettorie e nel comandare la difesa, con un'aggressività controllata nelle chiusure e un'elevata capacità di anticipare le conclusioni avversarie, rendendolo un talento pronto a reggere i grandi palcoscenici.

Nome: Leonard Prescott

Data di nascita: 23 settembre 2009

Nazionalità: tedesco-statunitense

Ruolo: portiere

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Tim Howard

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